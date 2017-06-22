22.06.2017 18:47

Дизайнеров из Харькова пригласили участвовать во всеукраинских проектах

Перспективы сотрудничества в Украине и Европе обсудили сегодня, 22 июня, в Харьковском горсовете молодые дизайнеры и представители легкой промышленности города.



city.kharkov.ua

Отметим, что 29 апреля был подписан меморандум о создании Харьковского кластера дизайна и легкой промышленности - «Kharkiv Fashion Cluster». Соглашени подписали более 20 ведущих компаний из сфер моды, дизайна и легкой промышленности региона.

Сегодня в горсовете прошла встреча участников кластера, на которой директор Департамента - начальник управления инвестиционного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская обсудила с представителями моды пути дальнейшей работы.

«Нам нужно наметить ориентир, куда мы движемся, рассмотреть все то многообразие возможностей, которые нам предоставляются, и самое главное - начать движение по формализации кластера. Задача города - помочь вам развиваться, оказывать поддержку в реализации имиджевых проектов для Харькова и обеспечить безопасность проведения мероприятий», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Во встрече в рамках «Kharkiv Fashion Cluster» приняла участие советник министра образования и науки Украины, председатель национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины «FASHION GLOBUS UKRAINE», украинский дизайнер Голда Виноградская. Она отметила огромную поддержку, которую оказывает городская власть развитию индустрии моды и дизайна Харькова.

«Если Харьков займет место столицы легкой промышленности в Украине - это будет абсолютно заслуженно. Хочется только, чтобы в этом была идеология. Например, есть уникальные бренды, а есть массовые, и не нужно все это смешивать. Именно поэтому концептуально то, что будет существовать кластер - он сможет отделить зерна от плевел. И тот, кто действительно хочет развиваться, будет это делать, а мы в этом поможем», - подчеркнула Голда Виноградская.

Также председатель «Fashion Globus» предложила харьковским дизайнерам принимать участие в проектах в мире дизайна и моды, которые планируется реализовать на всеукраинском уровне. Также молодые дизайнеры могли бы продемонстрировать свои бренды на крупных зарубежных мероприятиях, например, на выставке в Париже, в Дубае.

Как отметили на встрече, мечта многих харьковских дизайнеров - развиваться в Украине и в мире и, создавая собственные торговые марки, расти не только в творчестве, но и в бизнесе. Подобные встречи очень важны как для постановки участниками кластера новых амбициозных целей, так и для создания реального плана продвижения «Kharkiv Fashion Cluster». На следующей встрече, которая состоится через две недели, дизайнеры подготовят свои предложения и пожелания в отношении дальнейшей работы кластера.

Организаторы встречи - управление инвестиционного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета и Харьковский кластер дизайна и легкой промышленности «Kharkiv Fashion Cluster».

Напомним, 28 апреля в Харькове прошел фестиваль дизайна «Kharkiv Fashion». Впервые мероприятие на уровне «Ukrainian Fashion Week» прошло при поддержке Харьковского городского совета. Фестиваль моды состоялся в рамках реализации Стратегии развития Харькова до 2020 года. Создание кластера легкой промышленности также одна из задач Стратегии развития города.