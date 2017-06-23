Рада одобрила обязательную установку счетчиков

Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения.
За принятие в целом соответствующего законопроекта №4901 в четверг проголосовало 238 народных депутата.
Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.
Согласно закону, такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).
Кроме того, согласно принятому документу, для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии.
Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).
Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных указанными выше счетчиками.
Документ также устанавливает, что расчеты за коммунальные услуги должны осуществляться исключительно на основании данных коммерческого учета, гарантирует доступ к таким данным для потребителей.
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