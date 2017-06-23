23.06.2017 09:27

Рада одобрила обязательную установку счетчиков

Верховная Рада приняла закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения.



РБК-Украина

За принятие в целом соответствующего законопроекта №4901 в четверг проголосовало 238 народных депутата.



Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

Согласно закону, такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).

Кроме того, согласно принятому документу, для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии.



Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).



Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных указанными выше счетчиками.



Документ также устанавливает, что расчеты за коммунальные услуги должны осуществляться исключительно на основании данных коммерческого учета, гарантирует доступ к таким данным для потребителей.



Ранее Рада ввела обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства.