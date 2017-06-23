Харьковчане отдали на социалку почти четыре миллиарда гривен

В январе-мае текущего года жители Харьковщины направили на социальные нужды более 3,9 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное страхование.
Как сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области, указанная сумма ЕСВ превысила доведенный индикативный показатель на 765,0 млн грн.
Так, от юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, поступило более 3,4 млрд грн (или 85,8%). В то же время, от физических лиц-предпринимателей - более 283,4 млн грн.
Наибольшие поступления ЕСВ обеспечили Шевченковский и Киевский районы Харькова - 598,3 млн грн и 583,7 млн грн соответственно. По области в лидерах Харьковский район - 148,3 млн грн.
Кроме того, в фискальном ведомстве проинформировали, что в мае единого взноса на общеобязательное государственное страхование поступило в сумме 817,2 млн грн.
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