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29.06.2017  10:32   

Крупные предприятия Харкова отдали городу почти полмиллиарда гривен

За пять месяцев 2017 года клиенты Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов уплатили в местный бюджет 485 млн грн налогов.


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Как сообщили в управлении, это на 80 млн грн больше, чем за аналогичный период 2016 года. В частности, поступления от крупных предприятий увеличились за счет прироста уплаты налога на доходы физлиц (на 17,5%), налога на недвижимое имущество, кроме земельного участка (на 43,4%), в 1,8 раза увеличились поступления платы за землю, в 1,6 раза возросла уплата транспортного сбора.

В мае от крупных предприятий в местный бюджет поступило 112 млн грн платежей, что на 21,3 млн грн больше аналогичного периода прошлого года.

Наибольшие суммы в местный бюджет уплатили КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», АК «Харьковоблэнерго», ПАО «Свет шахтера».

Как сообщили в управлении, в государственный бюджет от крупных харьковских предприятий и компаний с начала года поступило 7,2 млрд грн, в систему общеобязательного государственного социального страхования - 975 млн грн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  налоги, есв, харьков
 
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