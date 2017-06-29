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29.06.2017  13:20   

1 августа начнется свободная торговля между Украиной и Канадой

Соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой вступит в силу 1 августа 2017 года.


// Facebook

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«Друзья, спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко Дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле», – сообщил Шевченко.

Он также отметил, что с 1 августа Соглашение о ЗСТ отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаде.

Для канадских товаров отменят 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.

Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок, а отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  зона свободной торговли, украина, канада
 
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