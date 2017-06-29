29.06.2017 13:20

1 августа начнется свободная торговля между Украиной и Канадой

Соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Канадой вступит в силу 1 августа 2017 года.



// Facebook

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.



«Друзья, спешу сообщить: свободная торговля между Украиной и Канадой начнется 1 августа. Канада сделала свой подарок нам ко Дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу Соглашения о свободной торговле», – сообщил Шевченко.



Он также отметил, что с 1 августа Соглашение о ЗСТ отменит 98% тарифов на украинские товары, которые будут продаваться в Канаде.



Для канадских товаров отменят 72% тарифов, а в течение 7 лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.



Соглашение также взаимно открывает рынки государственных закупок, а отдельные разделы документа защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.