30.06.2017 19:50

С 1 июля отменено госрегулирование цен на продукты питания

Госрегулирование цен отменено согласно постановлению Кабмина от 07 июня 2017 года № 394 «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 № 1548 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины».



The Kiev Times

Регулирования цен отменено для следующих продуктов: муки, хлеба, макаронных изделий, круп, сахара, говядины, свинины и мяса птицы, колбасных изделий, молока, творога, сметаны, масла сливочного, подсолнечного масла, яиц куриных, детского питания.



Правительство также отменило декларирование изменения в оптово-отпускных ценах на 13 групп товаров, предельные уровни рентабельности производства муки и социальных сортов хлеба, а также детского питания.



Напомним, что государственное регулирование цен на некоторые продукты питания было введено более 20 лет назад. При этом производители обязаны были обосновывать необходимость повышения цен на социально значимые продукты питания, а торговые надбавки не должны были превышать 15%.



Согласно постановлению КМУ от 22.09.2016 №656 «О реализации пилотного проекта по временному ограничению применения постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 N1548 и постановления Кабинета Министров Украины от 17 октября 2007 N1222» с 1 октября 2016 на период действия пилотного проекта регулирования цен на продовольственные товары в Украине было уже приостановлено.