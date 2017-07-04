04.07.2017 08:31

Бюджет Харькова пополнился на 6,6 миллиарда гривен

За январь-июнь 2017 года в бюджет города Харькова, по оперативным данным, поступило 6,6 млрд грн доходов.



minfin

Департамент бюджета и финансов сообщает , что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились в 1,3 раза, или на 1,7 млрд грн.

При этом возросли объемы:

- налога на доходы физических лиц (1 894,4 млн грн) и единого налога (652,3 млн грн) – в 1,4 раза;

- платы за землю (550,9 млн грн) – в 1,3 раза;

- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (68 млн грн) – в 1,6 раза;

- собственных поступлений бюджетных учреждений (160,5 млн грн) – в 1,2 раза.

Также в бюджет города поступило акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 145,4 млн грн и акцизного налога с топлива – 93,6 млн грн.

Трансферты из государственного бюджета Украины в бюджет города Харькова увеличились в 1,3 раза и составили 2 857,8 млн грн, в том числе получены субвенции на предоставление льгот и субсидий населению – 1 061,9 млн грн, на выплату помощи семьям с детьми – 613,3 млн грн, образовательная – 539,3 млн грн и медицинская – 623,6 млн грн.

Кроме того, поступили в запланированных объемах субвенции на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (5,3 млн грн), на мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий (13 млн грн) и дополнительная дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (1,5 млн грн).

Расходы бюджета города Харькова за первое полугодие 2017 года возросли в 1,4 раза, или на 1 872,3 млн грн, и составили 6 млрд грн, из них на финансирование социально-культурной сферы направлено 4 141,1 млн грн, на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 1 млрд грн, на поддержку и развитие пассажирского транспорта – 292,3 млн грн.