05.07.2017 15:31

За «лишние» квадратные метры жители Харьковщины заплатили почти 7 миллионов гривен

За шесть месяцев текущего года физические лица уплатили 6,7 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.



// ГФС

Как сообщили в ГУ фискальной службы области, за жилищные объекты перечислено 3,0 млн грн, за нежилые - 3,7 млн грн.



Наибольшие суммы налога поступили по Харькову в Киевском районе – 1,2 млн грн, Шевченковском районе - 1,1 млн грн.



По области лидируют Дергачевский район - 342 тыс. грн, Харьковский - 250 тыс. грн, Богодуховский - 218,3 тыс. грн.



По информации, полученной из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, выбрано 320 физических лиц, владельцев объектов, которым дополнительно начислен налог в сумме 25,0 тысяч гривен за каждый объект, который превышает площадь 300 кв. м (для квартир) и 500 кв. м (для жилых домов).