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06.07.2017  13:30   

Харьковская таможня заработала в казну 5,5 миллиарда гривен

Такая сумма перечислена Харьковской таможней ГФС в Государственный бюджет за первое полугодие текущего года.


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Как отметили в ГУ ГФС Харьковской области, это на 782 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, в июне перечислено 813 миллионов гривен, что на 38 миллионов гривен больше, чем за июнь прошлого года.

Основными бюджетообразующими товарами, таможенное оформление которых осуществлялось в январе-июне 2017 года в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС, были:

– машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено таможенных платежей на сумму – 586, млн грн;

– топлива минеральные – уплачено таможенных платежей на сумму – 539,9 млн грн;

– пластмассы, полимеры – уплачено таможенных платежей на сумму – 487,5 млн грн.;

– удобрения – уплачено таможенных платежей на сумму – 456,0 млн грн;

– табачное сырье – уплачено таможенных платежей на сумму – 423,0 млн грн.

Источник:   ГФС
 Тэги:  таможня, налоги, гфс, харьков
 
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