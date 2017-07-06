06.07.2017 13:30

Харьковская таможня заработала в казну 5,5 миллиарда гривен

Такая сумма перечислена Харьковской таможней ГФС в Государственный бюджет за первое полугодие текущего года.



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Как отметили в ГУ ГФС Харьковской области, это на 782 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В частности, в июне перечислено 813 миллионов гривен, что на 38 миллионов гривен больше, чем за июнь прошлого года.



Основными бюджетообразующими товарами, таможенное оформление которых осуществлялось в январе-июне 2017 года в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС, были:



– машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено таможенных платежей на сумму – 586, млн грн;



– топлива минеральные – уплачено таможенных платежей на сумму – 539,9 млн грн;



– пластмассы, полимеры – уплачено таможенных платежей на сумму – 487,5 млн грн.;



– удобрения – уплачено таможенных платежей на сумму – 456,0 млн грн;



– табачное сырье – уплачено таможенных платежей на сумму – 423,0 млн грн.