Харьковская таможня заработала в казну 5,5 миллиарда гривен

Такая сумма перечислена Харьковской таможней ГФС в Государственный бюджет за первое полугодие текущего года.
Как отметили в ГУ ГФС Харьковской области, это на 782 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, в июне перечислено 813 миллионов гривен, что на 38 миллионов гривен больше, чем за июнь прошлого года.
Основными бюджетообразующими товарами, таможенное оформление которых осуществлялось в январе-июне 2017 года в зоне деятельности Харьковской таможни ГФС, были:
– машины, оборудование и механические устройства; их части – уплачено таможенных платежей на сумму – 586, млн грн;
– топлива минеральные – уплачено таможенных платежей на сумму – 539,9 млн грн;
– пластмассы, полимеры – уплачено таможенных платежей на сумму – 487,5 млн грн.;
– удобрения – уплачено таможенных платежей на сумму – 456,0 млн грн;
– табачное сырье – уплачено таможенных платежей на сумму – 423,0 млн грн.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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