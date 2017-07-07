07.07.2017 08:21

В Украине стартовало строительство полигона для отработанного ядерного топлива

НАЭК "Энергоатом" сегодня получил лицензции Государственной инспекции ядерного регулирования Украины для строительства Централизовоного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР отечественных атомных электростанций



Hubs.ua

"Официально стартовало строительство Централизированного хранилища отработанного ядерного топлива. 6 июля 2017 НАЭК "Энергоатом" получил лицензию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на право осуществления деятельности на этапах жизненного цикла "строительство и ввод в эксплуатацию ядерной установки" - Централизированного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ).



Местом строительства, согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 5 октября 2016 № 721-р, в лицензии указана зона отчуждения Чернобыльской АЭС", - отметили в ведомстве.



Как отметили в ведомстве, руководитель Госатомрегулирования Борис Столярчук отметил, что технологии Holtec International, которые будут применены в украинском ЦХОЯТ, уже используются во многих странах мира, в частности, в Швеции, Испании, Бельгии, США и т.д., и это лишний раз подтверждает безопасность этих технологий.



В свою очередь президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский отметил: "Сегодня мы завершили регуляторный этап, получили лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию, и это на самом деле торжественное для нас событие".



В "Энергоатоме" напомнили, что контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году. 12 октября 2016 Кабмин выделил земельные участки общей площадью 45,2 гектара в зоне отчуждения (Киевская обл.) под строительство ЦХОЯТ. Общая сметная стоимость строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ), которое планируют построить за 16 лет, составляет 37 млрд грн (более 1,42 млрд долл.).