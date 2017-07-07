Сколько стоит аренда жилья в Харькове и других регионах Украины

Средняя стоимость аренды жилья в Харькове составляет около 4500 грн. в месяц.
Опрос среди профессиональных риэлторов Украины показал средние цены аренды двухкомнатных квартир в домах старого жилого фонда страны. Результаты опроса показали, что арендовать такое жилье за приемлемую цену можно в окраинных районах областных центров Украины.
Данные отображают среднюю стоимость аренды двухкомнатных квартир в домах старой постройки Украины. Размер арендной платы может меняться, поскольку зависит от площади, планировки и локации объекта.
Самые дорогие двухкомнатные квартиры в аренду выставлены в домах старой постройки Киева - 8000 грн. Среди остальных центральных областей Украины дороже всего снять жилье можно в Днепре - за 3500 грн. Наименьшие показатели зафиксированы в Кропивницком - 2000 грн.
В Западной Украине наиболее высокие цены на аренду двухкомнатных квартир в домах старого жилого фонда отмечены во Львове - 5800 грн. Дешевле всего снять такое жилье можно в Ивано-Франковске - за 1700 грн.
В Восточной Украине минимальные показатели прослеживаются в Запорожье - 1900 грн. Дороже всего аренда двухкомнатной квартиры обойдется квартиросъемщикам в домах старой постройки Харькова - 4500 грн.
В Южной Украине средние цены на аренду жилья варьируются в пределах 2200-7000 грн. Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно снять в Одессе - за 7000 грн. Арендовать жилой объект по выгодной цене можно в Николаеве - за 2200 грн.
В Северной Украине квартиросъемщики могут недорого снять жилье в Чернигове - за 1500 грн. Наиболее высокие цены на аренду двухкомнатных квартир зафиксированы в Житомире- 2500 грн.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
ветер: