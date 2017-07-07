07.07.2017 09:35

Сколько стоит аренда жилья в Харькове и других регионах Украины

Средняя стоимость аренды жилья в Харькове составляет около 4500 грн. в месяц.



depositphotos.com

Опрос среди профессиональных риэлторов Украины показал средние цены аренды двухкомнатных квартир в домах старого жилого фонда страны. Результаты опроса показали, что арендовать такое жилье за приемлемую цену можно в окраинных районах областных центров Украины.

Данные отображают среднюю стоимость аренды двухкомнатных квартир в домах старой постройки Украины. Размер арендной платы может меняться, поскольку зависит от площади, планировки и локации объекта.

Самые дорогие двухкомнатные квартиры в аренду выставлены в домах старой постройки Киева - 8000 грн. Среди остальных центральных областей Украины дороже всего снять жилье можно в Днепре - за 3500 грн. Наименьшие показатели зафиксированы в Кропивницком - 2000 грн.

В Западной Украине наиболее высокие цены на аренду двухкомнатных квартир в домах старого жилого фонда отмечены во Львове - 5800 грн. Дешевле всего снять такое жилье можно в Ивано-Франковске - за 1700 грн.

В Восточной Украине минимальные показатели прослеживаются в Запорожье - 1900 грн. Дороже всего аренда двухкомнатной квартиры обойдется квартиросъемщикам в домах старой постройки Харькова - 4500 грн.

В Южной Украине средние цены на аренду жилья варьируются в пределах 2200-7000 грн. Самые дорогие двухкомнатные квартиры можно снять в Одессе - за 7000 грн. Арендовать жилой объект по выгодной цене можно в Николаеве - за 2200 грн.

В Северной Украине квартиросъемщики могут недорого снять жилье в Чернигове - за 1500 грн. Наиболее высокие цены на аренду двухкомнатных квартир зафиксированы в Житомире- 2500 грн.