07.07.2017 09:53

Как изменилась стоимость борщевого набора

С апреля по июнь цена на трехлитровую кастрюлю блюда увеличилась почти на 20%, при этом только за последний месяц стоимость ее выросла еще на 3,65%.



Фото: lifehacker.ru

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартальных подсчетов Индекса борща, пишет газета "Сегодня".



Если в первом квартале этого года кастрюля борща стоила 43,5 грн, то средняя цена в период с апреля по июнь составила 52,1 грн. По состоянию же на 30 июня стоимость трех литров борща и вовсе подскочила до 54 грн.



"Всему виной, в первую очередь, овощи, которые, несмотря ни на что, продолжали дорожать всю вторую половину весны. В этом году довольно сложная ситуация сложилась на плодоовощном рынке — дефицит продукции, плохие погодные условия и затянувшееся межсезонье сыграли свою роль, и привели не к ожидаемому снижению цен, а наоборот — к стремительному росту. Кроме того, стоит отметить оживление в экспорте, в частности картофеля — это тоже удерживает цены от снижения", — рассказал нам аналитик УАК Дмитрий Дейна.



Он также добавил, что если в первом и втором квартале (см. инфографику) самым дорогим ингредиентом в рецепте борща были помидоры (38,3 грн/кг или 7,64 грн на три литра борща), то в конце июня пальма первенства перешла к капусте. Сегодня на белокочанную приходится 12% от стоимости блюда, или 6,7 грн (16,86 грн/кг). Впрочем, за последнюю декаду июня цены на овощи все-таки пошли вниз. Дейна связывает это с ростом предложения.



"Картофель в среднем подешевел на 17,9% (до 10,04 грн/кг), морковь — на 11,4% (до 14,27 грн/кг), свекла — на 16,6% (до 9,15 грн/кг), лук — на 16,9% (до 11,11 грн/кг). Только цена на капусту осталась практически на том же уровне (+2,4%; 16,86 грн/кг), хотя на фоне роста предыдущих недель (+74% за 20 дней) это выглядит довольно оптимистично", — резюмирует Дейна. При этом эксперта беспокоит самый дорогой ингредиент в рецепте борща — свинина (97,11 грн/кг), которая пока дешеветь не собирается.



"Текущая ситуация в свиноводстве не располагает к снижению цены. Сокращение поголовья, рост стоимости производства и неутихающая африканская чума свиней — все это продолжает толкать цены вверх", — считает Дейна.



По овощам прогноз эксперта более оптимистичный — в дальнейшем стоит ожидать продолжения падения цен, пускай и не слишком резкого и продолжительного.



"Скорее всего, снижение цен продержится еще около двух-трех недель, а потом постепенно стабилизируется", — объясняет Дейна. Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что африканская чума, наоборот, поможет в краткосрочной перспективе снизить цену на свинину гривен на 10. Такая ситуация связана с тем, что пострадавшие фермеры все равно будут пытаться продать мясо, снижая цену: "А вот борщовый набор овощей будет снижаться в цене вплоть до сентября. Дальше — хоть делай ставки, потому что из года в год цены в начале осени ведут себя непредсказуемо".