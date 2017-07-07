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07.07.2017  16:58   

Харьковская таможня перевыполнила план и направила средства на ремонт дорог

На ремонт дорог Харьковщины в первом полугодии таможня направила более 310 миллионов гривен.


// САД

Как сообщили в ГУ ГФС Харьковской области, таможня принимает участие в эксперименте, предусматривающем отчисления 50% от перевыполнения поступлений таможенных платежей на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Так, с начала 2017 года таможней в Госбюджет перечислено 5,5 млрд грн. Перевыполнение общего фонда составило 688 миллионов гривен.

Таким образом, за первое полугодие текущего года на ремонт дорог в Харьковском регионе таможня направила средства в сумме более 310 миллионов гривен.

Источник:   ГФС
 Тэги:  таможня, налоги, гфс, харьков
 
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