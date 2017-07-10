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10.07.2017  13:29   

Производители алкоголя и сигарет заплатили в бюджеты Харьковщины более 24 миллионов гривен

С начала года в местные бюджеты Харьковской области поступило 24,1 миллиона гривен платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.


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Как сообщили в управлении контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ДФС в Харьковской области, это на 1,8 млн грн больше, чем в прошлом году.

В январе-июне 2017 года выдано 2439 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками, на 329 лицензий больше, чем за предыдущий период прошлого года, и 2203 лицензии на розничную торговлю табачными изделиями, что на 147 лицензий больше, чем за предыдущий период прошлого года.

Количество действующих лицензий за шесть месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016-го выросло на 458 лицензий. По состоянию на 1 июля их количество составило 9918 штук.

Следует отметить, что с начала текущего года за нарушение законодательства в части продажи алкогольных и табачных изделий было аннулировано 628 лицензий.

Источник:   ГФС
 Тэги:  акциз, гфс, харьков
 
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