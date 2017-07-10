10.07.2017 17:21

Харьков - лидер по реализации жилищных программ в Украине (ФОТО)

К такому итогу пришли на заседании наблюдательного совета Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», которое прошло в Киеве 7 июля.



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В заседании приняли участие народные депутаты Украины, представители областных государственных администраций, городские головы и заместители мэров городов Украины, директора региональных управлений Фонда содействия молодежному жилищному строительству, а также представители Ассоциации городов Украины.

На мероприятии обсудили организационные вопросы, а также подвели итоги работы Госфонда за последние 25 лет. Также присутствующие обсудили перспективы развития жилищных программ в Украине и рассказали о работе в этом направлении в своих регионах.

Город Харьков на заседании представлял заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев. По его словам, всего с 2011 года в Харькове льготными жилищными программами воспользовались 387 семей. Только в этом году благодаря поддержке города жилищные условия улучшили 30 семей.

В ходе выступления вице-мэра было отмечено, что Харьков является бесспорным лидером по развитию и реализации жилищных программ в Украине. По результатам этой работы Харьковский городской голова Геннадий Кернес был награжден Благодарностью председателя Ассоциации городов Украины за плодотворное сотрудничество с Госфондом содействия молодежному жилищному строительству в реализации городских программ. В свою очередь Михаил Фатеев вручил председателю правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергею Комнатному Почетную грамоту исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Отметим, на сегодняшний день в Харькове работает Городская целевая программа молодежного жилищного кредитования, которой могут воспользоваться молодые люди в возрасте до 35 лет. В рамках этой программы супружеские пары могут взять на покупку жилья беспроцентный кредит. Если же в семье есть один или более детей, то 25-50% тела кредит погашается из городского бюджета. Кроме того, в Харькове действует Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы. Она состоит из трех направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья, кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, а также льготное кредитование из городского бюджета работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации. По словам Михаила Фатеева - это уникальная на сегодняшний день в Украине программа, которая позволяет воспользоваться практически беспроцентным кредитом сроком до 15 лет работникам бюджетной сферы города и преподавателям харьковских вузов.