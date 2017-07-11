11.07.2017 09:23

"Приват Банк" остановил выдачу "теплых кредитов"

ПриватБанк приостанавливает выдачу "теплых кредитов" с компенсацией от государства до момента пока не будет выделен следующий транш.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу банка.



Как сообщается, за несколько месяцев был исчерпан денежный лимит на компенсации от государства, который для клиентов ПриватБанка составил 99,4 млн гривень.



Программа возобновит работу после получения второго транша, об этом ПриватБанк сообщит дополнительно.

В банке отмечают, что клиенты смогут и в дальнейшем пользоваться "теплым" кредит для ОСМД/ЖСК в Приватбанке, но компенсации из общегосударственного бюджета будет начислено уже только после выделения нового транша. При этом во многих городах работают программы компенсации из местных бюджетов для ОСМД/ЖСК.