11.07.2017 19:18

В городе легализовали работу МАФов

Вопросами аренды и размещения малых архитектурных форм в городе Харькове теперь занимается новое коммунальное предприятие «Студенческое», которое расположено по адресу: ул. Чернышевская, 26.



sud.ua

Об этом сегодня, 11 июля, сообщил директор Департамента территориального контроля Алексей Калина.

Напомним, на 13-й сессии Харьковского городского совета, которая прошла 21 июня, был утвержден новый порядок предоставления в пользование малых архитектурных форм в городе Харькове. Согласно документу, предприниматели подают в КП «Студенческое» заявление с просьбой арендовать тот или иной элемент благоустройства. К нему необходимо приложить фотографию выбранного объекта. В течение 15 дней специалисты рассмотрят заявление и проверят этот объект.

«Проверяются находящиеся под этим объектом сети, коммуникации, происходит согласование с коммунальными предприятиями («Харьковводоканал», «ХТС»), с компанией «Харьковгоргаз». Это делается для того, чтобы были соблюдены все интересы субъектов и чтобы не допустить техногенной катастрофы в городе», - отметил Алексей Калина.

Кроме того, специалисты оценивают объект с экономической точки зрения - где находится МАФ и какая деятельность в нем будет вестись. Исходя из этого, формируется цена аренды в месяц.

«Если это, например, дедушка, который ремонтирует обувь, логично, что для него это должна быть справедливая цена. Если это большое коммерческое предприятие, у которого 200 или 500 киосков, то, наверное, оно сможет за пользование данным элементом платить большую сумму. Поэтому эти правила разработаны исходя из коэффициентов и справедливости - экономической и, в том числе, социальной», - отметил директор департамента.

Таким образом, подчеркнул Алексей Калина, новая процедура предусматривает не просто легализацию предпринимательской деятельности, а создание справедливого и экономически выгодного для харьковчан бизнеса. Весь процесс оформления аренды МАФа занимает около месяца. При этом договор аренды подписывается на год.

По словам директора департамента, на сегодняшний день в Харькове существует около 4 тысяч малых архитектурных форм, большая часть из которых работает незаконно.