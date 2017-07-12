12.07.2017 13:58

Элитные автолюбители пополнили казну на 11 миллионов гривен

Такую сумма транспортного налога внесли автовладельцы Харьковщины.



// ГФС

Как сообщили в ГУ ГФС Харьковской области, налог уплатили более чем за 450 легковых автомобилей.



Согласно сумм поступлений, наибольшее количество автовладельцев проживает в Шевченковском, Киевском, Московском районах нашего города. В области - Харьковском и Дергачевском районах.



Как отмечают в ГУ ДФС в Харьковской области, чаще всего транспортный налог платят владельцы автомобилей марок Мерседес, Porsche и Lexus. Наименьшее количество среди плательщиков этого налога, это владельцы редких для наших дорог авто, такие как Porsche 911 Carrera, Ferrari FF, Bentley Bentayga.



В налоговом ведомстве обращают внимание автовладельцев, что с 1 января 2017 вступили в силу изменения в статью 267 Налогового кодекса Украины "Транспортный налог". Так, отныне объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (1 200 000 грн.). Тогда как в 2016 году подлежали налогообложению автомобили с среднерыночной стоимостью свыше 750 размеров МЗП (1 033 500 грн.).



Перечень таких авто уже определен Минэкономразвития и обнародован на официальном сайте.



Ставка налога в 2017 году не изменилась, сообщают налоговики. Она установлена в размере 25 000 гривен в год за каждый легковой автомобиль.