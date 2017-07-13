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13.07.2017  19:34   

«Электротяжмаш» выполнит заказ для ТЭС в Бангладеше

Специалисты завода «Электротяжмаш» приступили к проектированию и изготовлению модернизированного турбогенератора ТГВ-210-2МТ3 для ТЭС «Сиддирганч» (Бангладеш).


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Контракт на разработку и поставку на станцию турбогенератора в тропическом исполнении был подписан в конце июня текущего года. Отгрузка готовой продукции запланирована на III квартал 2018 года.

Как отметили на предприятии, этот заказ будет выполнен для замены аналогичного турбогенератора, который завод віполнил для ТЭС «Сиддирганч»  в 1990-х годах.

«Мы подписали договор на поставку оборудования для тепловой электростанции впервые за длительный период времени, когда крупные проекты в сфере тепловой энергетики отсутствовали. Контракт позволит нам оптимизировать работу турбогенераторного производства предприятия и укрепить позиции на азиатском рынке», – отметил и. о. директора завода Дмитрий Костюк.

Тэги:  электротяжмаш, харьков
 
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