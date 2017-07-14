14.07.2017 08:08

Харьковский авиазавод сделает самолет для Казахстана

Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана.



SQ

Об этом 13 июля в пресс-центре Status Quo сообщил генеральный директор авиазавода Алексендр Кривоконь. По его словам, за самолет заказчик уже выплатил 15 млн.долл., но машину еще не получил.

По словам Кривоконя, он встречался с представителями недавно созданного Министерства военной промышленности Казахстана. "Мы доработали контракт и договорились, что производство самолета пойдет по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит "Укрспецэкспорт". Ожидается, что СНБО в Казахастане выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана", - отметил Кривоконь.

Он также подчеркнул, что на заводе есть два еще не отправленых заказчику Ан-140. "Если не получится их продать, планируем достроить их с помощью отечественного перевозчика и запустить их в рейсы", - заявил Кривоконь.