 
Главная Новости Экономика и промышленность Харьковский авиазавод сделает самолет для Казахстана
14.07.2017  08:08   

Харьковский авиазавод сделает самолет для Казахстана

Харьковский авиазавод выпустит самолет Ан-74 для Казахстана.


SQ

 Об этом 13 июля в пресс-центре Status Quo сообщил генеральный директор авиазавода Алексендр Кривоконь. По его словам, за самолет заказчик уже выплатил 15 млн.долл., но машину еще не получил.

По словам Кривоконя, он встречался с представителями недавно созданного Министерства военной промышленности Казахстана. "Мы доработали контракт и договорились, что производство самолета пойдет по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит "Укрспецэкспорт". Ожидается, что СНБО в Казахастане выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана", - отметил Кривоконь.

Он также подчеркнул, что на заводе есть два еще не отправленых заказчику Ан-140. "Если не получится их продать, планируем достроить их с помощью отечественного перевозчика и запустить их в рейсы", - заявил Кривоконь.

Источник:   SQ
 Тэги:  хгапп, авиазавод, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.12 Экономика и промышленность «Антонов» может получить заказ на 30 самолетов 14.07 Экономика и промышленность Что будет с харьковским авиазаводом. Комментарий представителя Укроборонпром 17.06 Экономика и промышленность Харьковский авиазавод передали в управление концерну «Укроборонпром»
 
 

Видео

Парламентарии на регламентном комитете Верховной рады ставили в пример развитие Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 