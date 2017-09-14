14.09.2017 08:32

АМКУ рекомендует Кабмину новый механизм расчета цены на газ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором просит правительство урегулировать ряд "проблемных вопросов", возникших на рынке природного газа.



dozor.kharkov.ua

В частности, АМКУ считает необходимым вмешаться в вопрос формирования цены на газ для населения и предоставить чиновникам свое видение методики ее расчета.



В своем обращении к Кабинету министров глава АМКУ Юрий Терентьев указывает на "признаки монопольного положения" НАК "Нафтогаз Украины" на рынке реализации природного газа, напоминая, что именно на госкомпанию возложены специальные обязательства по обеспечению газом населения и теплоэнергетические предприятия, использующие топливо для производства тепла для нужд бытовых потребителей.



Таким образом, по мнению АМКУ, положение о спецобязательствах НАКа "предполагают существенные ограничения по возможности свободного выбора поставщика (продавца) природного газа".



Для того, чтобы исправить ситуацию АМКУ рекомендует правительству изменить постановление правительства №187 от 22 марта.



В первую очередь, Комитет предлагает разрешить поставщикам и теплоэнергетическим предприятиям покупать газ непосредственно у ПАО "Укргаздобыча" и у ПАО "Черноморнафтогаз", а также у оптовых импортеров, для того, чтобы исключить монопольное положение НАК "Нафтогаз" на рынке.



Не согласны в АМКУ и с методикой расчета стоимости газа, закрепленной тем же постановлением Кабмина.



Комитет рекомендует отказаться от привязки цены к импортному паритету, а именно - к учету средневзвешенной цены на немецком хабе (NCG) с учетом транспортировки и тарифов на вход-выход на западной границе страны. Комитет считает, что применение этой схемы привело к росту стоимости украинского газа почти втрое - с 1590 до 4849 гривен за тыс. кубометров.



"Предложенная методика расчета на уровне импортного паритета может иметь негативное влияние на развитие конкуренции и привести к необоснованному росту стоимости газ для бытовых абонентов", - говорится в письме АМКУ. Поэтому Комитет предлагает правительству рассчитывать цену на газ "с учетом стоимости газа, приобретенного "Нафтогазом" у газодобывающий предприятий Украины", без дополнительных транспортных затрат. То есть, без учета паритета импорта.



