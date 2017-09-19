19.09.2017 08:33

Бензин и дизтопливо продолжают дорожать

Цены на дизельное топливо и бензины за выходные в крупных сетях АЗС выросли на 50 копеек.



Бигмир

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95.



В частности, в сети WOG на 50 коп/л подорожали все бензины: А-92 - до 26,49 грн/л; А-95 - до 27,49 грн/л; А95+ - до 28,49 грн/л.



В сети Привата цены на все виды топлива также подняты на 50 коп/л. Дизельное топливо в сети ОККО подорожало на 50 коп/л - до 24,49 грн/л.



Кроме того, на 3-65 коп/л бензины и дизтопливо подорожали на станциях AMIC, SUN OIL, Автотранс, БРСМ-Нафта, KLO, Marshal, Овис, Укрнафта и Mango.



Средняя стоимость бензинов марки А-92 в понедельник составляет 24,37 грн/л (+33 коп/л ), бензинов марки А-95 - 25,12 грн/л (+33 коп/л ). Средняя цена бензина А-95+ выросла на 28 коп/л - до 26,24 грн/л. Стоимость дизтоплива, по состоянию на сегодня, достигла 22,44 грн/л (+30 коп/л).



На прошлой неделе цены на железнодорожные партии дизельного топлива выросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Средняя цена тонны бензина марки А-95 в крупном опте 7 сентября выросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожал на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.