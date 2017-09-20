20.09.2017 13:48

В Харькове появится общественный бюджет

Городская целевая программа «Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова» на 2018-2021 годы была принята сегодня, 20 сентября, на сессии Харьковского городского совета.



city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, идея общественного бюджета возникла в 1989 году в городе Порту-Алегри (Бразилия) и была успешно перенята многими городами по всему миру. С 2015 года в Украине также идет внедрение общественного бюджета: в настоящее время эту идею воплощают Киев, Днепр, Полтава, Черновцы, Черкассы, Ровно, Тернополь и др.

«Общественный бюджет является инструментом прямой демократии, одним из механизмов участия общественности в бюджетном процессе и предусматривает предоставление гражданам права распределения части средств местного бюджета. Эта модель позволяет горожанам самостоятельно решать, на какие нужды направить указанные средства. Каждый житель имеет возможность подать собственное предложение финансирования за счет средств общественного бюджета и путем голосования решить, какое из представленных предложений наилучшее и должно быть внедрено», - отметила Татьяна Таукешева.

По ее словам, средства общественного бюджета города Харькова могут направляться на инновационные проекты, предусматривающие развитие городской инфраструктуры. Проекты должны быть оригинальными и не дублировать мероприятия, запланированные к реализации городской властью.

Общественный бюджет будет наполняться за счет средств бюджета города Харькова и других источников, не запрещенных законодательством. В разных городах Украины объемы общественного бюджета колеблются от 500 тыс. грн (небольшие города) до 50 млн грн (Киев).

Как сообщила Татьяна Таукешева, в Харькове на 2018 год планируется выделить на бюджет участия 50 млн грн. В рабочую группу, которая будет заниматься вопросами общественного бюджета, войдут 17 человек - депутаты Харьковского горсовета, представители общественности, исполнительных органов горсовета, Молодежного совета при Харьковском городском голове.