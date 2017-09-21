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21.09.2017  09:24   

С 2018 года украинские авто не пустят в ЕС без техосмотра

Со следующего года все автомобили, которые въезжают из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.


Dengi.ua

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с полномочным министром посольства Литовской Республики в Украине Гвидасом Керушаускасом.

Сейчас обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.

По его словам, со следующего года в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, директивами ЕС и требованиями Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, въезжающие из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.

Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  украина-ес
 
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