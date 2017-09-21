С 2018 года украинские авто не пустят в ЕС без техосмотра

Со следующего года все автомобили, которые въезжают из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время встречи с полномочным министром посольства Литовской Республики в Украине Гвидасом Керушаускасом.
Сейчас обязательный технический осмотр должны проходить транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки.
По его словам, со следующего года в соответствии с положениями Женевского соглашения 1958 года, директивами ЕС и требованиями Соглашения об ассоциации Украины с ЕС все автомобили, въезжающие из Украины в страны-члены ЕС, обязательно должны иметь соответствующий талон прохождения технического осмотра транспортного средства.
Также технический осмотр будет обязательным при первой регистрации и перерегистрации транспортного средства.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
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