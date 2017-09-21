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21.09.2017  13:12   

Крупный бизнес Харькова уплатил в бюджет почти 800 миллионов гривен налогов

Клиенты Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов за восемь месяцев 2017 года уплатили в местный бюджет около 780 млн грн налогов.


city.kharkov.ua
По словам начальника Харьковского управления Галины Феденко, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в местный бюджет возросли более чем на 120 млн грн (18%). 
 
В частности, поступления от крупных предприятий увеличились за счет прироста уплаты налога на доходы физлиц (на 16,3% - уплачено 491 млн грн), в 1,54 раза увеличилась уплата налога на недвижимое имущество, кроме земельного участка (уплачено 8,2 млн грн), в 1,6 раза увеличились поступления платы за землю (уплачено 187 млн грн).
 
В августе от крупного бизнеса в местный бюджет поступило 113 млн грн платежей, что на 9 млн грн (8,8%) больше, чем в августе 2016 года. 
 
В государственный бюджет крупные предприятия Харькова с начала года уплатили более 11 млрд грн, в августе - более 2 млрд грн. 
 
Напомним, среди предприятий, которые обслуживаются в Харьковском управлении  Офиса крупных плательщиков налогов, - КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», АК «Харьковоблэнерго», ПАО «Свет шахтера».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, бизнес, налог, харьков, предприятия
 
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