21.09.2017 13:12

Крупный бизнес Харькова уплатил в бюджет почти 800 миллионов гривен налогов

Клиенты Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов за восемь месяцев 2017 года уплатили в местный бюджет около 780 млн грн налогов.



city.kharkov.ua

По словам начальника Харьковского управления Галины Феденко, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в местный бюджет возросли более чем на 120 млн грн (18%).

В частности, поступления от крупных предприятий увеличились за счет прироста уплаты налога на доходы физлиц (на 16,3% - уплачено 491 млн грн), в 1,54 раза увеличилась уплата налога на недвижимое имущество, кроме земельного участка (уплачено 8,2 млн грн), в 1,6 раза увеличились поступления платы за землю (уплачено 187 млн грн).

В августе от крупного бизнеса в местный бюджет поступило 113 млн грн платежей, что на 9 млн грн (8,8%) больше, чем в августе 2016 года.

В государственный бюджет крупные предприятия Харькова с начала года уплатили более 11 млрд грн, в августе - более 2 млрд грн.

Напомним, среди предприятий, которые обслуживаются в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, - КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Плариум Юкрейн», ПАО «Турбоатом», АК «Харьковоблэнерго», ПАО «Свет шахтера».