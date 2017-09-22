22.09.2017 09:14

Григоришин может получить первоочередное право для приобретения Турбоатома

Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин может получить первоочередное право на покупку акций крупнейшего в Украине производителя турбинного оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.



dozor.kharkov.ua

Такое право Григоришину достанется автоматически, если 3 октября на собрании акционеров Турбоатома нынешний мажоритарный собственник - Фонд государственного имущества - проголосует за реорганизацию формы собственности предприятия из публичного акционерного общества в частное.

Согласно закону об акционерных обществах, акционеры частного общества, в отличие от публичного имеют преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими акционерами.

После преобразования Турбоатома в частное акционерное общество ФГИ будет обязан предложить компаниям Григоришина и российского бизнесмена Алексея Мордашова выкупить выставляемый на приватизацию пакет по стартовой цене пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Мордашову реализовать это право вряд ли удастся. В феврале Верховная Рада приняла закон, запрещающий участие в приватизации российским инвесторам. У Григоришина, который в прошлом году получил украинское гражданство, таких проблем быть не должно.

Только в случае отказа миноритарных акционеров от выкупа акций ФГИ сможет продать госпакет Турбоатома третьим лицам.