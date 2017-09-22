В Кабмине рассказали, когда украинцы почувствуют результат реформ

Результаты земельной реформы, приватизации, а также реформы исполнительной службы можно будет ощутить в Украине через год.
Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.
"У нас нет много времени на подготовку. Мы и так много готовились. Уже сделали много. Земельная реформа, приватизация, реформа испонительной службы требуют удвоенных усилий", – сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг.
"Эти реформы не займут много времени. Через год можем их реализовать, если поставить их в приоритет", - заявил министр.
Он также отметил, что видит потенциал для экономического роста в 6-7% в ближайшие годы.
"Да, я верю, что результаты реформ будут ощутимы скоро. Я поговорил с сотнями инвесторов, и у меня есть ощущение цунами в хорошем смысле этого слова. Я говорю о заинтересованности инвесторов в Украине. Но следует использовать эту возможность", – подчеркнул Данилюк.
Однако в ходе дискуссии главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что не верит в столь оптимистичные прогнозы.
Гороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник впервые отметили 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны.
влажн.:
давл.:
ветер: