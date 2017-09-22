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22.09.2017  09:40   

В Кабмине рассказали, когда украинцы почувствуют результат реформ

Результаты земельной реформы, приватизации, а также реформы исполнительной службы можно будет ощутить в Украине через год.


РБК-Украина

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"У нас нет много времени на подготовку. Мы и так много готовились. Уже сделали много. Земельная реформа, приватизация, реформа испонительной службы требуют удвоенных усилий", – сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг.

"Эти реформы не займут много времени. Через год можем их реализовать, если поставить их в приоритет", - заявил министр.

Он также отметил, что видит потенциал для экономического роста в 6-7% в ближайшие годы.

"Да, я верю, что результаты реформ будут ощутимы скоро. Я поговорил с сотнями инвесторов, и у меня есть ощущение цунами в хорошем смысле этого слова. Я говорю о заинтересованности инвесторов в Украине. Но следует использовать эту возможность", – подчеркнул Данилюк.

Однако в ходе дискуссии главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что не верит в столь оптимистичные прогнозы.

Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  кабмин, реформы
 
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