22.09.2017 09:40

В Кабмине рассказали, когда украинцы почувствуют результат реформ

Результаты земельной реформы, приватизации, а также реформы исполнительной службы можно будет ощутить в Украине через год.



РБК-Украина

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.



"У нас нет много времени на подготовку. Мы и так много готовились. Уже сделали много. Земельная реформа, приватизация, реформа испонительной службы требуют удвоенных усилий", – сказал он в ходе Украинского финансового форума в Одессе в четверг.



"Эти реформы не займут много времени. Через год можем их реализовать, если поставить их в приоритет", - заявил министр.



Он также отметил, что видит потенциал для экономического роста в 6-7% в ближайшие годы.



"Да, я верю, что результаты реформ будут ощутимы скоро. Я поговорил с сотнями инвесторов, и у меня есть ощущение цунами в хорошем смысле этого слова. Я говорю о заинтересованности инвесторов в Украине. Но следует использовать эту возможность", – подчеркнул Данилюк.



Однако в ходе дискуссии главный стратег по вопросам суверенного долга BlueBay Asset Management Тимоти Эш отметил, что не верит в столь оптимистичные прогнозы.