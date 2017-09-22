22.09.2017 13:55

В Харькове проходит экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!»

IX Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» открылся сегодня, 22 сентября, в гостинице «Премьер Палас Харьков Отель» (пр. Независимости, 2).



city.kharkov.ua

В мероприятии принимают участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители правительства, инвестиционных и венчурных фондов, бизнесмены и эксперты.

В этом году на форум приехали иностранные делегации из 30 стран, в частности, США, Китая, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Японии, Бразилии, Германии, Франции, Норвегии, Бельгии и других стран, 15 из них - во главе с послами.

В рамках форума запланировано проведение всеукраинского совещания, посвященного стратегическим направлениям развития машиностроения, а также пяти панельных дискуссий. Темами дискуссий станут: децентрализация и эффективное управление в громадах, новая энергетика, развитие украинского экспорта, агропромышленного комплекса, интеллектуальная экономика.

Ожидается, что на форуме будут подписаны меморандумы о сотрудничестве и бизнес-контракты.

23 сентября участники форума примут участие в открытии Большой Слобожанской ярмарки.

Напомним, Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» проходит в Харькове девятый год подряд. Он стал одним из крупнейших инвестиционных мероприятий в Украине - в 2016 году на нем встретились более 500 участников из 16 стран мира.