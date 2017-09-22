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22.09.2017  13:55   

В Харькове проходит экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!»

IX Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» открылся сегодня, 22 сентября, в гостинице «Премьер Палас Харьков Отель» (пр. Независимости, 2).


city.kharkov.ua
В мероприятии принимают участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители правительства, инвестиционных и венчурных фондов, бизнесмены и эксперты.
 
В этом году на форум приехали иностранные делегации из 30 стран, в частности, США, Китая, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Японии, Бразилии, Германии, Франции, Норвегии, Бельгии и других стран, 15 из них - во главе с послами. 
 
В рамках форума запланировано проведение всеукраинского совещания, посвященного стратегическим направлениям развития машиностроения, а также пяти панельных дискуссий. Темами дискуссий станут: децентрализация и эффективное управление в громадах, новая энергетика, развитие украинского экспорта, агропромышленного комплекса, интеллектуальная экономика. 
 
Ожидается, что на форуме будут подписаны меморандумы о сотрудничестве и бизнес-контракты.
 
23 сентября участники форума примут участие в открытии Большой Слобожанской ярмарки.
 
Напомним, Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы!» проходит в Харькове девятый год подряд. Он стал одним из крупнейших инвестиционных мероприятий в Украине - в 2016 году на нем встретились более 500 участников из 16 стран мира. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  экономический форум, терехов, харьков
 
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