22.11.2017 17:32

Владельцам дорогих авто пришлось раскошелиться

На Харьковщине владельцы авто премиум-класса заплатили более 20 миллионов гривен транспортного налога.



// ГФС

Как сообщили в фискальной службе Харьковской области, указанную сумму уплачено за более чем 800 автомобилей.



Согласно сумм поступлений, наибольшее количество автовладельцев проживает в Киевском и Шевченковском районах нашего города. Среди районов области - больше всего автовладельцев проживает в Харьковском районе.



Также в налоговом ведомстве сообщают и об интересных деталях. Например, самой распространенной маркой среди владельцев VIP-авто является Mercedes. А вот жители райцентров и поселков Харьковщины предпочитают BMW.



В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают, что ставка налога в 2017 году не изменилась. Она установлена ​​в размере 25 тысяч гривен в год. Транспортный налог уплачивается: физическими лицами - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения; юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.