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22.11.2017  17:32   

Владельцам дорогих авто пришлось раскошелиться

На Харьковщине владельцы авто премиум-класса заплатили более 20 миллионов гривен транспортного налога.


// ГФС

Как сообщили в фискальной службе Харьковской области, указанную сумму уплачено за более чем 800 автомобилей.

Согласно сумм поступлений, наибольшее количество автовладельцев проживает в Киевском и Шевченковском районах нашего города. Среди районов области - больше всего автовладельцев проживает в Харьковском районе.

Также в налоговом ведомстве сообщают и об интересных деталях. Например, самой распространенной маркой среди владельцев VIP-авто является Mercedes. А вот жители райцентров и поселков Харьковщины предпочитают  BMW.

В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают, что ставка налога в 2017 году не изменилась. Она установлена ​​в размере 25 тысяч гривен в год. Транспортный налог уплачивается: физическими лицами - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения; юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

Источник:   ГФС
 Тэги:  налог, гфс, харьков
 
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