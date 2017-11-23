23.11.2017 15:30

Харьковчане отдают больше денег на поддержку армии

Сумма военного сбора, перечисленного за 10 месяцев текущего года, увеличилась по сравнению с прошлым годом.



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Как сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области, зв 10 месяцев текущего года в бюджет поступило от Харьковщины 652 миллиона гривен военного сбора. Поступление в сравнении с прошлым годом увеличились на 184,3 миллиона гривень.

В частности, в октябре перечислено 73,5 млн грн военного сбора. По сравнению с октябрем 2016-го поступления увеличились на 23,2 млн грн.



В тройке лидеров: Киевский ( 98,8 млн грн), Шевченковский (93,3 млн грн) и Холодногорский (74,1 млн грн) районы Харькова.



По Харьковской области - Красноградский (24,9 млн грн) и Харьковский (22,7 млн грн) районы.