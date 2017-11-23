23.11.2017 17:33

«Укртелеком» откажется от телеграмм

ПАО «Укртелеком» принял решение с 1 марта 2018 года прекратить предоставление услуг телеграфной связи общего пользования для всех категорий потребителей.



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Об этом говорится в объявлении компании в газете «Урядовый курьер».



«Будут прекращены прием, обработка и передача на доставку телеграмм всех видов и категорий», – сообщает крупнейший украинской оператор фиксированной связи.



Как поясняет «Укртелеком», такое решение принято в связи с существенным сокращением числа отправляемых телеграмм, что связано с развитием электронных каналов коммуникации и распространением использования цифровой подписи. Еще одной причиной отказа от этой услуги является устаревшее оборудование и отсутствие его поддержки со стороны производителей, указал оператор.



В пресс-службе «Укртелекома» добавили, что услуга передачи телеграмм быстро теряет свою популярность и ее предоставление является убыточным для компании. В частности, если в 2015 году было отправлено около 350 тыс. телеграмм, то годом позже – 100 тыс., а сейчас – только около 10 тыс. в квартал.



«Соответственно, доходы от услуги ежегодно вдвое снижаются, и они в несколько раз меньше расходов компании на содержание телеграфа. Телеграфные услуги уже давно являются убыточными для Укртелекома – это десятки миллионов гривен в год», – подчеркнули в пресс-службе.



В компании уточнили, что поскольку подавляющее большинство телеграмм отправляется в рабочие дни, то с декабря 2017 года в течение трех месяцев меняется график их приема и доставки: понедельник-суббота, с 8:00 до 19:00, тогда как воскресенье и праздничные дни будут выходными.



«Надеемся на понимание тех немногих пользователей услуги и уверены, что в случае необходимости они выберут для себя другой похожий и современный канал коммуникации, например, предложения «Укрпочты», – отметили в «Укртелекоме».