 
Главная Новости Экономика и промышленность Как будут работать банки в новогодние праздники
29.11.2017  16:29   

Как будут работать банки в новогодние праздники

Курс доллара на новогодние праздники будет установлен 28 декабря.


// Facebook

Национальный банк установил график работы банков на новогодние праздники.

27 и 28 декабря система электронных платежей будет работать в режиме продленного банковского дня на 2 часа.

29 декабря с 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банками, подчиненными одному юрлицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.

В этот день Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП, а банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты Национального банка, депозитарий Национального банка, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина "КредИнфо2", автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не работают.

2 января 2018 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.

Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

3 - 5 и 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2017 до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря 2017.

В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

 

Источник:   Украинские новости
 Тэги:  нбу, банк, режим работы, новый год
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.11 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 29 ноября 28.11 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 28 ноября 27.11 Курсы валют Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 27 ноября
 
 

Видео

Финские инвесторы заинтересовались Харьковом
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 