Как будут работать банки в новогодние праздники

29.11.2017 16:29

Курс доллара на новогодние праздники будет установлен 28 декабря.

Национальный банк установил график работы банков на новогодние праздники.

27 и 28 декабря система электронных платежей будет работать в режиме продленного банковского дня на 2 часа.

29 декабря с 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банками, подчиненными одному юрлицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.

В этот день Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП, а банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты Национального банка, депозитарий Национального банка, система СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина "КредИнфо2", автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не работают.

2 января 2018 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.

Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.

3 - 5 и 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

С 29 декабря 2017 до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря 2017.

В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.