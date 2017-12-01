01.12.2017 13:59

Что потянет за собой повышение прожиточного минимума

Согласно Закону о государственном бюджете на 2017 год с 1 декабря повышен прожиточный минимум.



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Размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, с 1 декабря 2017 года увеличивается с 1624 грн до 1700 грн. А для основных социальных и демографических групп населения:



– детей в возрасте до 6 лет – с 1426 грн до 1492 грн;

– детей в возрасте от 6 до 18 лет – с 1777 грн до 1860 грн;

– трудоспособных лиц – с 1684 грн до 1762 грн;

– лиц, утративших трудоспособность, – с 1312 грн до 1373 грн.



На какие основные показатели повлияет такое повышение:



Предельный размер денежных доходов, подлежащий индексации.



Поскольку индексации подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то индексации с 1 декабря 2017 года будет подлежать доход работников в размере 1762 грн.



Максимальный размер зарплаты для начисления ЕСВ.



Максимальная величина базы начисления ЕСВ равна 25 размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Следовательно, с 1 декабря 2017 года максимальный размер зарплаты для начисления ЕСВ увеличится с 42100 грн до 44050 грн (1762 х 25).



Напомним, с 1 января 2018 года максимальный размер зарплаты для начисления ЕСВ будет исчисляться по-другому, «Минфин» рассказывал об этом здесь.



Минимальный размер алиментов.



Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.



Размер алиментов в декабре 2017 года составит для:



детей в возрасте до 6 лет не менее 746 грн (1492 грн х 50%);

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 930 грн (1860 грн х 50%).



Пособие по безработице.



Пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, максимальный размер пособия по безработице в декабре 2017 года – 7048 грн (1762 х 4).



К сумме прожиточного минимума привязаны все социальные пособия от государства. Соответственно, они вырастут.



Пособие по беременности и родам ("декретные")



Определяется как 100% среднемесячного дохода женщины (стипендии, зарплаты, пособия по безработице и т.д.) в месяц. Она не может быть меньше 25% размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособного лица, с 1 декабря 2017 эта цифра — не менее 440,5 грн (ранее — 421 грн).



Эту помощь получают все женщины (в том числе несовершеннолетние), не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования.



Помощь при рождении ребенка



Эта помощь не меняется, составляя 41 280 грн, где 10 320 — единовременная выплата и 860 грн — ежемесячно в течение 3 лет.



Помощь одиноким матерям



Размер определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.



Поэтому максимальный размер пособия с 1 декабря будет: для детей до 6 лет — 1492 грн (против 1426 грн), от 6 до 18 лет — 1860 (против 1777 грн), от 18 до 23 лет (при условии обучения на стационаре) — 1762 грн (против 1684 грн).



Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство



Размер помощи — в зависимости от возраста ребенка.



Для детей до 6 лет: разница между 2984 грн и среднемесячным размером алиментов, пособий и пенсий за предыдущие шесть месяцев, которые предназначены ребенку.



От 6 до 18 лет: разница между 3720 грн и среднемесячным размером алиментов и пенсий за предыдущие шесть месяцев, которые предназначены ребенку.



Если детям, над которыми установлена опека или попечительство, алименты (при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать), пенсия, стипендия, государственная помощь за предыдущие шесть календарных месяцев не начислялись, такая помощь назначается в размере двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.



Помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов



К этой же категории зачисляются дети, чьи родители не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.



Размер этой помощи составляет разницу между 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев. Максимальный размер пособия для детей до 6 лет составляет 746 грн (был 713 грн), от 6 до 18 лет — 930 грн (был 888,5 грн).



Помощь малообеспеченным семьям



Определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Этот размер не может быть больше, чем 75% прожиточного минимума для семьи.



С 1 декабря размеры прожиточных минимумов такие:



– для трудоспособных лиц — 370,02 грн,

– для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов — 1373 грн,

– для детей в возрасте до 6 лет — 1268,20 грн,

– для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1581,00 грн,

– для детей в возрасте от 18 до 23 лет (при условии обучения) — 1497,7 грн.



Для граждан, которые получили статус лица, проживающего и работающего (учится) на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, уровень обеспечения прожиточного минимума увеличивается на 20%.



Помощь малообеспеченной лицу, ухаживающему за инвалидом I или II группы



Рассчитывается как разница между тремя прожиточными минимумами на каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев (не может быть больше, чем минимальная заработная плата). Предоставляется дееспособному лицу, которое зарегистрировано или постоянно проживает с инвалидом. С 1 декабря максимальный размер этой помощи составит 1700 грн (ранее 1624 грн).



Помощь лицам, не имеющим права на пенсию



Граждане в возрасте от 63 лет, не имеющие права на пенсию в соответствии с действующим законодательством (не приобретен стаж) с октября этого года получают помощь в размере 1373 грн (было 949 грн).



Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с октября 2017 года для I, II и III групп, матерям-героиням составляет 1452 грн (было 1312 грн).



Помощь священнослужителям, церковнослужителям и лицам, которые не менее 10 лет до введения в действие Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" занимали должности в религиозных организациях, составляет 1373 грн.



Пособие по умершему кормильцу



Выплачивается ребенку, что не получает пенсию по потере кормильца.



– на одного ребенка — 1452 грн;

– на двоих — 1742,4 грн;

– на трех и более — 2178 грн.



На что повышение прожиточного минимума не повлияет.



Останутся прежними те показатели, размер которых зависит от показателей прожиточного минимума, установленного на 1 января отчетного года. Так, в частности, такое увеличение не повлияет на:



– размер налоговой социальной льготы (НСЛ);

– предельный размер для получения НСЛ;

– стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований), которая не облагается НДФЛ, за исключением денежных выплат в любой сумме;

– сумму нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, в размере, который не превышает сумму предельного размера дохода, установленного на 1 января такого года (в 2017 году –2240 грн);

– размер помощи на погребение, выплачиваемой юрлицом-работодателем по последнему месту работы умершего работника;

– фиксированные ставки единого налога для плательщиков первой и второй групп;

– налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

– предельные нормы суточных в случае командировки;

– сбор за специальное использование лесных ресурсов;

– сбор за места для парковки транспортных средств;

– ставки судебного сбора.