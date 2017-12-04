04.12.2017 10:35

Налоги пополнили бюджет Харькова более чем на 12 миллиардов гривен

За январь - ноябрь 2017 года, по оперативным данным, в бюджет Харькова поступило 12 168,4 млн грн доходов.



// city.kharkov.ua

Департамент бюджета и финансов сообщает, что финансовые ресурсы города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли в 1,3 раза, или на 2 896,0 млн грн, в том числе увеличились объемы наиболее весомых источников поступлений:



– налога на доходы физических лиц (3 617,4 млн грн) – в 1,4 раза;



– единого налога (1 292,0 млн грн) – в 1,3 раза;



– платы за землю (1 017,9 млн грн) – в 1,2 раза;



– налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (156,0 млн грн) – в 1,6 раза;



– собственных поступлений бюджетных учреждений (357,8 млн грн) – в 1,5 раза.



За истекший период бюджет города пополнился на 469,5 млн грн за счет акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты.



Объем трансфертов в бюджет города Харькова увеличился в 1,3 раза и составил 4 856,4 млн грн, в том числе получены субвенции:



– на предоставление льгот и субсидий населению – 1 588,8 млн грн;

– выплату помощи семьям с детьми – 1 121,1 млн грн;

– образовательная – 804,5 млн грн;

– медицинская – 1 151,0 млн грн;

– возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 18,4 млн грн;

– социально-экономическое развитие отдельных территорий – 155,0 млн грн;

– предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 0,5 млн грн;

– обеспечение функционирования центров в формате «Прозрачный офис» – 10,0 млн грн;

– приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции – 4,2 млн грн.



Кроме того, в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (2,8 млн грн).



Расходы бюджета города Харькова за январь – ноябрь текущего года возросли в 1,5 раза (на 3 802,3 млн грн) и составили 12 188,3 млн грн.



Бюджетные средства направлены:



– на социально-культурную сферу – 7 461,8 млн грн (61,2% общего объема расходов);

– жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 2 852,9 млн грн (23,4%);

– обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 788,9 млн грн (6,5%).