06.12.2017 14:15

НБУ планирует ввести электронную гривну

Национальный банк Украины рассматривает возможность введения электронной гривны, на основе технологии блокчейн.



znaj.ua

В Нацбанке планируют, что технология станет еще более популярной и распространенной в будущем. Это позволит каждый день расплачиваться быстро и безопасно.

«Мы считаем блокчейн следующим шагом в эволюции технологии транзакций. По нашим ожиданиям, эта технология станет все более популярной и распространенной уже в ближайшем будущем. Эта технология позволит нашим ежедневным платежам проходить быстро, безопасно и дешево», - говорят в НБУ.

Проект введения национальной электронной валюты начался еще в конце 2016 года. Тогда НБУ вместе с ведущими специалистами ввел свой исследовательский проект. Центральный банк разрабатывает изучения возможностей для работы электронной гривны в режиме 24/7.