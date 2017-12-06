Таможня перечислила на ремонт дорог 15,5 миллионов гривен

В ноябре Харьковской таможней фактически перечислено таможенных платежей в размере 1 миллиард 125 миллионов гривен, выполнения индикативного показателя составило 103%.
Перевыполнение общего фонда Госбюджета в ноябре текущего года составляет более 31 миллиона гривен.
Итак, на ремонт дорог Харьковщины таможня направила 15,5 миллионов гривен. А с начала года этот показатель составляет 457,5 миллионов гривен.
С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины более 10,5 миллиардов гривен, что на 1,2 миллиарда гривен или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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