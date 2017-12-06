06.12.2017 16:29

Таможня перечислила на ремонт дорог 15,5 миллионов гривен

В ноябре Харьковской таможней фактически перечислено таможенных платежей в размере 1 миллиард 125 миллионов гривен, выполнения индикативного показателя составило 103%.



// ГФС

Перевыполнение общего фонда Госбюджета в ноябре текущего года составляет более 31 миллиона гривен.

Итак, на ремонт дорог Харьковщины таможня направила 15,5 миллионов гривен. А с начала года этот показатель составляет 457,5 миллионов гривен.



С начала года Харьковской таможней ГФС перечислено в Государственный бюджет Украины более 10,5 миллиардов гривен, что на 1,2 миллиарда гривен или на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.