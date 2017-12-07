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07.12.2017  13:45   

Город хочет обновить троллейбусы и вагоны метро

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 декабря, провел встречу с представителями Европейского инвестиционного банка Иштваном Хайцингером и Бернардом Симериа.


city.kharkov.ua
Стороны обсудили возможность кредитования нескольких проектов, которые планируется реализовать в Харькове.
 
Как сообщил Игорь Терехов, городская власть хотела бы привлечь кредит в размере 10 млн евро на приобретение новых троллейбусов. Представители ЕИБ заверили, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. В случае положительного решения кредитные ресурсы город получит примерно в марте 2018 года.
 
Также обсуждался вопрос предоставления кредита в размере 45 млн евро на покупку вагонов для Харьковского метрополитена для замены устаревшего подвижного состава. По договоренности сторон, эти средства также могут быть выделены городу примерно в марте следующего года.
 
Третьей темой обсуждения с представителями Европейского инвестиционного банка стал проект по безопасности движения на дорогах Харькова.
 
«Такую систему безопасности обязательно нужно сделать, но под это необходимы средства. Поэтому мы договорились о дальнейших шагах в направлении финансирования безопасности на наших дорогах», - отметил Игорь Терехов после встречи.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, кредит, метро, харьков, троллейбус, банк
 
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