12.12.2017 15:03

Фрукты и мясо: Госстат назвал лидеров подорожания-2017

С января по ноябрь 2017 года в Украине потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 16,0% по сравнению с декабрем прошлого года.



// ukrinform.ua

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



Согласно данным Госстата, с начала года потребительские цены на продукты питания в Украине выросли на 16,5% по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на безалкогольные напитки увеличились на 6,3%.



Больше всего в Украине с января по ноябрь 2017 по сравнению с декабрем прошлого года выросли потребительские цены на фрукты - (+ 31,9%) и на мясо и мясопродукты - (+ 28,8%).



По сравнению с декабря 2016 года по состоянию на конец ноября этого года в Украине потребительские цены увеличились также на молоко - (+ 18,3%), хлеб - (+ 18,0%), масло - (+ 17,9%), сыр и мягкий сыр (творог) - (+ 17%), овощи - (+ 16,5%), яйца - (+ 13,5%), масло подсолнечное - (+ 3,1%), рыбу и продукты из рыбы - (+ 1,0%).



В то же время за 11 месяцев 2017 потребительские цены на сахар снизились на 3,9%.