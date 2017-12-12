Фрукты и мясо: Госстат назвал лидеров подорожания-2017

С января по ноябрь 2017 года в Украине потребительские цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 16,0% по сравнению с декабрем прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно данным Госстата, с начала года потребительские цены на продукты питания в Украине выросли на 16,5% по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены на безалкогольные напитки увеличились на 6,3%.
Больше всего в Украине с января по ноябрь 2017 по сравнению с декабрем прошлого года выросли потребительские цены на фрукты - (+ 31,9%) и на мясо и мясопродукты - (+ 28,8%).
По сравнению с декабря 2016 года по состоянию на конец ноября этого года в Украине потребительские цены увеличились также на молоко - (+ 18,3%), хлеб - (+ 18,0%), масло - (+ 17,9%), сыр и мягкий сыр (творог) - (+ 17%), овощи - (+ 16,5%), яйца - (+ 13,5%), масло подсолнечное - (+ 3,1%), рыбу и продукты из рыбы - (+ 1,0%).
В то же время за 11 месяцев 2017 потребительские цены на сахар снизились на 3,9%.
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