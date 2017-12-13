13.12.2017 10:47

Введена в обращение памятная монета «85 лет Харьковской области»

Об этом сообщают на официальном сайте НБУ.



// ХОГА

«Она посвящена одному из крупнейших промышленных, экономических и культурных центров Украины, центров высшего образования и науки - Харьковской области, расположенной на северо-востоке Украины. Экономико-географическое положение региона стимулировало развитие машиностроения (энергетического, электротехнического, транспортного, сельскохозяйственного) и металлообработки, - говорят в НБУ. - Продукция харьковских машиностроительных предприятий имеет мировое признание, в частности, Харьковского тракторного завода и завода тракторных двигателей, Государственного авиационного предприятия, завода самоходных шасси и др. Полезные ископаемые в области представлены природным газом, нефтью, каменным и бурым углем, каменной солью, фосфоритами, охрой, глиной, песками, известняками, мелом и тому подобное. Харьковская область занимает важное место в производстве товарного зерна, важнейших технических культур, развития овощеводства и садов».

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, по кругу - надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ (вверху), ПЯТЬ ГРИВЕНЬ (внизу); справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре - композиция, символизирующая область: белокаменное здание Шаровского дворца неоготического стиля конца XIX века, под которым указан год чеканки монеты - 2017, справа - стилизованный трактор, слева - одна из визитных карточек Харькова - фонтан «Зеркальная струя», внизу - пшеница и подсолнечник.

На реверсе монеты изображен герб области, по кругу размещены надписи: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (вверху), ОСНОВАНА В 1932 ГОДУ (внизу).

Художник и скульптор - Иваненко Святослав.