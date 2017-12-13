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13.12.2017  15:57   

Сколько харьковчане перечислили денег на поддержку армии

Налоговики отмечают стабильную динамику поступлений военного сбора от представителей всех сфер экономики региона.


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За 11 месяцев текущего года Харьковщина перечислила в бюджет почти 723 миллионов гривен военного сбора. В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 203,3 миллиона кгривен.

В частности, в ноябре перечислено 70,7 миллионов гривен военного сбора, что на 18,9 миллионов больше суммі, перечисленной в ноябре 2016-го.

В Главном управлении фискальной службы региона отмечают положительную динамику платежей.

Если в первый месяц года зафиксированы поступления в сумме 48,0 млн грн, то в феврале, марте, апреле сумма сбора составляла уже более 60 млн грн, а в октябре и ноябре – более 70 млн грн.

Источник:   ГФС
 Тэги:  налоги, военный сбор, гфс, харьков
 
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