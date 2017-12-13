13.12.2017 18:47

В Харькове утвердили порядок реализации «ProZorro.Продажи»

Порядок реализации пилотного проекта по организации электронных торгов (аукционов) с использованием электронной торговой системы «ProZorro.Продажи» был утвержден сегодня, 13 декабря, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



city.kharkov.ua

Порядок определяет общие условия реализации пилотного проекта при продаже объектов коммунальной формы собственности.

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, это решение - логичное продолжение той работы, которую ведет городской совет, исполнительные органы по открытости и доступности информации, которая проходит в системе обращения с коммунальным имуществом города. Он напомнил, что в августе была подписана Декларация о присоединении Харькова к системе онлайн-аукционов «ProZorro.Продажи».

Михаил Фатеев подчеркнул, что законодательство Украины пока не обязывает органы местного самоуправления проводить такую работу. Присоединение в качестве пилотного проекта к системе «ProZorro.Продажи» - инициатива Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Точно так же, как по закупкам: законом установлен порог торгов в 200 тыс. грн, а исполнительным комитетом было принято решение понизить этот порог до 50 тыс. грн. И сегодня все торги по закупке товаров за счет средств городского бюджета проводятся по системе «ProZorro» с таким порогом», - сообщил Михаил Фатеев.

Справка. «ProZorro.Продажи» - электронная торговая система, которая создана по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины, ОО «Transparency International Україна», Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и украинских электронных площадок по принципам электронной торговой системы «ProZorro». Реализуется при поддержке правительств Германии, Великобритании и ОО «Transparency International Ukraine». Находится в стадии пилота.