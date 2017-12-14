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14.12.2017  16:30   

Нацбанк разрешил украинцам ввозить валюту неизвестного происхождения

НБУ упростил порядок ввоза и вывоза наличных в валюте в Украину.


// rbc.ua

Национальный банк Украины упрощает порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, на сегодня в Украине действует правило, в соответствии с которым, физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличными, если таковая имела место, на сумму, превышающую 10 тыс. евро.

В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

В то же время Национальный банк уточнил, что вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме более 10 тыс. евро осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ними наличности с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличностью (в случае осуществления такой операции) на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 127 от 12 декабря 2017 года "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  нбу, валюта
 
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