 
Главная Новости Экономика и промышленность Крупные предприятия уплатили в местный бюджет более миллиарда гривен налогов
18.12.2017  18:34   

Крупные предприятия уплатили в местный бюджет более миллиарда гривен налогов

Предприятия, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, за 11 месяцев 2017 года уплатили в местный бюджет 1,1 млрд грн.


// city.kharkov.ua

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уплата в местную казну выросла на 181,3 млн грн, или на 19,6%.


Так, в местный бюджет с начала года поступило 700,8 млн грн налога на доходы физических лиц (на 19,1% больше), 248 млн грн налога на землю (на 38,3% больше), 11,4 млн грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (почти в 1,6 раза больше).

В частности, в ноябре текущего года от крупного бизнеса в местный бюджет поступило 135,3 млн грн платежей.

Наиболее весомый вклад обеспечили ООО «Плариум Юкрейн», КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковоблэнерго», ПАО «Турбоатом», ХНУ им. Каразина, ГП «Завод «Электротяжмаш», ПАО «Свет шахтера».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  налог, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Экономика и промышленность Харьковчане отдают больше денег на поддержку армии 22.11 Экономика и промышленность Владельцам дорогих авто пришлось раскошелиться 26.10 Экономика и промышленность Крупный бизнес Харькова уплатил в бюджет почти 900 миллионов гривен налогов
 
 

Видео

Геннадий Кернес: продолжение строительства метро в Харькове наша общая победа
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 