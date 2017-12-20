Налоговики назвали верный признак роста зарплат

Поступление ЕСВ по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть.
С начала года на Харьковщине обеспечено поступление ЕСВ в размере 9,3 миллиарда гривен. Это на 2,9 млрд грн больше чем за аналогичный период 2016 года, сообщили в фискальной службе области.
В частности, в ноябре плательщики Харьковщины перечислили 892,9 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 279,6 млн.грн. больше чем в ноябре прошлого года.
ЕСВ - это вклад, который начисляется работодателем на фонд оплаты труда. Его увеличение свидетельствует о росте уровня заработной платы и нежелании граждан получать «теневые» доходы.
Периоды бездействия могут сменяться жаждой бурной деятельности. Доверяйте своей интуиции – она поможет вам в нужный момент, и прислушайтесь к сегодняшним идеям и снам.
Среда будет облачной, с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
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