20.12.2017 12:31

Налоговики назвали верный признак роста зарплат

Поступление ЕСВ по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть.



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С начала года на Харьковщине обеспечено поступление ЕСВ в размере 9,3 миллиарда гривен. Это на 2,9 млрд грн больше чем за аналогичный период 2016 года, сообщили в фискальной службе области.



В частности, в ноябре плательщики Харьковщины перечислили 892,9 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 279,6 млн.грн. больше чем в ноябре прошлого года.



ЕСВ - это вклад, который начисляется работодателем на фонд оплаты труда. Его увеличение свидетельствует о росте уровня заработной платы и нежелании граждан получать «теневые» доходы.