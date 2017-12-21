НБУ ликвидирует Родовид Банк и отзывает его лицензию

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации ПАО «Родовид Банк».
Такое решение правление НБУ приняло 19 декабря 2017 (решение №811-рш), сообщает пресс-служба регулятора.
Банк был отнесен к категории неплатежеспособных 25 февраля 2016 года.
Тогда Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил ПАО «КБ « Финансовый Партнер» из Государственного реестра банков.
При этом учреждение сохраняет статус юридического лица.
Такое решение было принято регулятором в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», которым банкам дается возможность прекратить свою основную деятельность без прекращения юрлица.
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Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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