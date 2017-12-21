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21.12.2017  15:31   

НБУ ликвидирует Родовид Банк и отзывает его лицензию

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии санационного банка и ликвидации ПАО «Родовид Банк».


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Такое решение правление НБУ приняло 19 декабря 2017 (решение №811-рш), сообщает пресс-служба регулятора.

Банк был отнесен к категории неплатежеспособных 25 февраля 2016 года.

Тогда Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил ПАО «КБ « Финансовый Партнер» из Государственного реестра банков.

При этом учреждение сохраняет статус юридического лица.

Такое решение было принято регулятором в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», которым банкам дается возможность прекратить свою основную деятельность без прекращения юрлица.

Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, родовид банк, ликвидация
 
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