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22.12.2017  17:54   

Минимальная зарплата с 1 января 2018 года вырастет на 17%

Это предусмотрено в Государственном бюджете Украины на следующий год.


// ХОГА

«Но мы не будем на этом останавливаться, - говорит Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. - Мы оптимистично настроены на 2018 год с точки зрения того, что у нас есть неплохое взаимодействие в треугольнике Президент-правительство-парламент. Уже по результатам первого квартала следующего года мы можем вернуться к вопросу дальнейшего повышения минимальной заработной платы».

Павел Розенко подчеркнул, что повышение размера зарплаты и ее легализация является основным источником роста поступлений в Пенсионный фонд Украины.

«То есть, от того, как будут расти зарплаты, мы можем говорить, как дальше будут повышаться пенсии в Украине. В течение 2018 года индексация пенсионных выплат будет проходить, но мы хотим, чтобы пенсии росли более быстрыми темпами», - отметил он.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  минимальная зарплата, кабмин
 
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