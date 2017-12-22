Минимальная зарплата с 1 января 2018 года вырастет на 17%

Это предусмотрено в Государственном бюджете Украины на следующий год.
«Но мы не будем на этом останавливаться, - говорит Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. - Мы оптимистично настроены на 2018 год с точки зрения того, что у нас есть неплохое взаимодействие в треугольнике Президент-правительство-парламент. Уже по результатам первого квартала следующего года мы можем вернуться к вопросу дальнейшего повышения минимальной заработной платы».
Павел Розенко подчеркнул, что повышение размера зарплаты и ее легализация является основным источником роста поступлений в Пенсионный фонд Украины.
«То есть, от того, как будут расти зарплаты, мы можем говорить, как дальше будут повышаться пенсии в Украине. В течение 2018 года индексация пенсионных выплат будет проходить, но мы хотим, чтобы пенсии росли более быстрыми темпами», - отметил он.
Хороший день, чтобы быстро и хотя бы в общих чертах закончить все начатое. Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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