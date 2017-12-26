Как будут работать банки на новогодние праздники-2018

График работы банков на Новый год и Рождество изменится.
В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 график работы банковских отделений будет изменен, однако все банки обеспечат бесперебойную работу банкоматов, сообщает пресс-служба НБУ.
График работы банков в Украине на новогодние праздники:
C 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный НБУ 28 декабря 2017.
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