 
Главная Новости Экономика и промышленность Как будут работать банки на новогодние праздники-2018
26.12.2017  14:30   

Как будут работать банки на новогодние праздники-2018

График работы банков на Новый год и Рождество изменится.


// dengi.ua

В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 график работы банковских отделений будет изменен, однако все банки обеспечат бесперебойную работу банкоматов, сообщает пресс-служба НБУ.

График работы банков в Украине на новогодние праздники:

  • 27 и 28 декабря работа системы электронных платежей (СЭП) будет продлена на 2 часа.
  • 29 декабря 2017 до 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органов Государственной казначейской службы Украины.
  • Нацбанк и органы Госказначейская служба Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день заканчивается в 15.00.
  • 1 и 8 января 2018 года СЭП, система электронной почты Национального банка Украины, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина “КредИнфо2“, Автоматизированная информационная система “Реестр договоров с нерезидентами 2“ не работают.
  • 2 января 2018 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
  • 3– 5 и 9 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

C 29 декабря 2017 года до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный НБУ 28 декабря 2017.

Источник:   Деньги
 Тэги:  банк, нбу
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Экономика и промышленность Город хочет обновить троллейбусы и вагоны метро 06.12 Экономика и промышленность НБУ планирует ввести электронную гривну 29.11 Экономика и промышленность Как будут работать банки в новогодние праздники
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 