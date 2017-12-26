Харьковская область своевременно утвердила все местные бюджеты на 2018 год

Об этом сообщили в Департаменте финансов ХОГА.
«В целом в Харьковской области приняты 440 бюджетов всех уровней, - привели данные в Департаменте финансов. - Это 47 бюджетов, имеющих прямые взаимоотношения с Государственным бюджетом Украины: областной, 27 районных, 7 бюджетов городов областного значения и 12 бюджетов объединенных территориальных громад. Также утверждены 393 бюджета местного самоуправления - 9 бюджетов городов районного значения, 49 поселковых и 335 сельских».
Напомним, что в контексте бюджетной децентрализации органам местного самоуправления предоставлено право утверждать местные бюджеты, не дожидаясь принятия Верховной Радой Украины закона о Государственном бюджете Украины.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
В ряде стран Британского содружества сегодня отмечается Boxing Day — День подарков или, в буквальном переводе, День коробок.
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