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26.12.2017  16:28   

Харьковская область своевременно утвердила все местные бюджеты на 2018 год

Об этом сообщили в Департаменте финансов ХОГА.


// ХОГА

«В целом в Харьковской области приняты 440 бюджетов всех уровней, - привели данные в Департаменте финансов. - Это 47 бюджетов, имеющих прямые взаимоотношения с Государственным бюджетом Украины: областной, 27 районных, 7 бюджетов городов областного значения и 12 бюджетов объединенных территориальных громад. Также утверждены 393 бюджета местного самоуправления - 9 бюджетов городов районного значения, 49 поселковых и 335 сельских».

Напомним, что в контексте бюджетной децентрализации органам местного самоуправления предоставлено право утверждать местные бюджеты, не дожидаясь принятия Верховной Радой Украины закона о Государственном бюджете Украины.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бюджет, харьков
 
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