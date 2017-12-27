27.12.2017 13:45

В Украине самоликвидировались еще два банка

Нацбанк отозвал лицензии у двух банков в связи с добровольным прекращением их банковской деятельности.



nv.ua

Национальный банк Украины отозвал банковские и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у «Апекс-банка» и «Промышленно-финансового банка» по процедуре добровольного прекращения банковской деятельности. Решение было принято правлением НБУ 26 декабря.

«Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и взрослым шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей относительно выбора и реализации бизнес-модели конкретного банка», – отметила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Нацбанк напомнил, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности.

Также в НБУ напомнили, что ранее регулятор по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка «Финансовый партнер».

Кроме того, как отметил регулятор, решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял «Кредит Оптима Банк».