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27.12.2017  13:45   

В Украине самоликвидировались еще два банка

Нацбанк отозвал лицензии у двух банков в связи с добровольным прекращением их банковской деятельности.


nv.ua
Национальный банк Украины отозвал банковские и генеральные лицензии на осуществление валютных операций у «Апекс-банка» и «Промышленно-финансового банка» по процедуре добровольного прекращения банковской деятельности. Решение было принято правлением НБУ 26 декабря.
 
«Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и взрослым шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке и собственных возможностей относительно выбора и реализации бизнес-модели конкретного банка», – отметила замглавы НБУ Катерина Рожкова.
 
Нацбанк напомнил, что такая процедура стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», в рамках которого акционеры банка могут принять решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации и продолжить работать на рынке финансовых услуг или проводить другие виды хозяйственной деятельности. 
 
Также в НБУ напомнили, что ранее регулятор по аналогичной процедуре отозвал банковскую лицензию у банка «Финансовый партнер». 
 
Кроме того, как отметил регулятор, решение о добровольном прекращении банковской деятельности принял «Кредит Оптима Банк».
Тэги:  банк, самоликвидация, деятельность
 
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