27.12.2017 15:29

«Укрпошта» частично станет банком

Нацбанк разрешил национальным операторам почтовой связи участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах и смягчил условия выдачи лицензий на осуществление валютных операций.



// epravda.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты и пресс-служба НБУ.



Предоставление финансовых услуг будет осуществляться в национальной валюте без открытия счетов. При этом лицензии будут выдавать на основании соответствующих правил.



Решение, по мнению регулятора, облегчит доступ населения к переводу средств без открытия счетов в сельской местности и отдаленных районах Украины. НБУ считает, что это будет стимулировать развитие безналичных операций.



Чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры собственности и наличии согласования компетентного органа о приобретении или увеличении существенного участия в НФУ.



Регулятор теперь сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии небанковского финансового учреждения.



А в случае совершения НФУ определенного количества существенных нарушений или в случае недопущения уполномоченных работников НБУ к проведению проверки структурного подразделения НФУ, регулятор вообще сможет отозвать у учреждения генеральную лицензию.



Для четкого соблюдения этих условий постановлением вводится понятие существенного нарушения порядка проведения валютно-обменных операций и требований по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений.



Национальный банк также предусмотрел выдачу генеральной лицензии путем внесения учетной записи в электронный реестр и предоставил возможность небанковским финансовым учреждениям формировать выписку из этого реестра с помощью сайта НБУ.



Для небанковских финансовых учреждений, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, устанавливается переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.



Как сообщалось, ранее «Укрпошта» рассказала, что компания рассматривает три сценария развития финансовых услуг.



Первый сценарий – принятие закона (НБУ и Минфин выступили против принятия законопроекта №6601, которым «Укрпошта» наделялась правом предоставлять банковские услуги), второй сценарий – покупка банка, третий сценарий – стратегическое партнерство с банком.



Подобное решение будет приниматься или наблюдательным советом (который еще не сформирован), или собственником ПАО в лице Министерства инфраструктуры.



Сейчас «Укрпошта» ведет переговоры с некоторыми небольшими банками с целью стратегического партнерства.